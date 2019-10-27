مصر تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية WRC بشرم الشيخ

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تستضيف مدينة شرم الشيخ الحدث العالمى المهم «المؤتمر الدولى للاتصالات الراديوية WRC» التابع للاتحاد الدولى للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 اكتوبر – 22 نوفمبر 2019» الذى يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولى للاتصالات بجنيف، ومن المتوقع ان يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الافتتاح الرسمى للمؤتمر يوم 28 أكتوبر 2019.



يشارك فى المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة فى مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.



كما استضافت مدينة شرم الشيخ اجتماعات الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية من 21 – 25 أكتوبر، ومن المقرر أن تستضيف أيضا الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية المقبل من 25 – 26 نوفمبر المقبل، ويعد هذين الحدثين الكبيرين على نفس الدرجة من الأهمية لارتباطهما الوثيق بالحدث الأول، وتأتى استضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات هذين الحدثين الكبيرين التابعين للاتحاد الدولى للاتصالات تحت رعاية رئيس الجمهورية.



وكان الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قام بجولات تفقدية داخل قاعة المؤتمرات الرئيسية بشرم الشيخ والتى من المقرر لها ان تستضيف فعاليات المؤتمر للوقوف على جميع الاستعدادات التى انتهت منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء لاستضافة هذا الحدث الدولى الكبير لكى يخرج بصورة تليق بمكانة مصر وريادتها الاقليمية والدولية فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.