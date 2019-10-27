وزيرة الصحة تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال أثناء تأدية عمله وتتعهد بضمان كافة حقوقه

مساعد وزير الخارجية سابقا: إفريقيا في حاجة إلى الاستثمار وليس المساعدة

التضامن: لجان الإغاثة تعمل على مدار الساعة لحصر الأسر المتضررة من الأمطار ودفع التعويضات