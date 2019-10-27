الأكثر قراءة
قرار بتجديد إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر
مرتضى: أتدخل في تشكيل الزمالك.. و«ميتشو» لن يرحل
وفاة طفل بالغربية.. وأسرته: تقارير طبية أكدت إصابته بالالتهاب السحائي
وزير النقل: بدء تنفيذ «مترو الهرم» يناير المقبل
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
مؤيد لإعدام الأحداثمعارض لإعدام الأحداثمعارض للإعدام بصفة عامةغير مهتم
النتـائـج
تصويت
تستأنف محكمة جنايات القاهرة -اليوم الأحد- محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جبهة النصرة"، بمجمع محاكم طرة.