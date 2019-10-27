 اليوم.. جنايات القاهرة تستأنف محاكمة 16 متهما في «جبهة النصرة» - بوابة الشروق
الأحد 27 أكتوبر 2019 9:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

اليوم.. جنايات القاهرة تستأنف محاكمة 16 متهما في «جبهة النصرة»

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:39 ص | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:39 ص

تستأنف محكمة جنايات القاهرة -اليوم الأحد- محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"جبهة النصرة"، بمجمع محاكم طرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك