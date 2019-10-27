تفاصيل إقرار محكمة جنايات شبين الكوم لسن راجح بأقل من 18 عاما

المحكمة تستعين بداتا شو لفيديو لحظة مقتل البنا





أقرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم برئاسة المستشار باهر حسين، السن الحقيقي للمتهم محمد أشرف راجح و3 متهمين آخرين في قضية مقتل محمود البنا المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، خلال الجلسة الثانية، مؤكدة أن ميلاد محمد أشرف راجح هو 11/11/2001 ما يثبت أن سن المتهم أقل من 18 عامًا وبالتالي فالقضية لا تحول للجنايات وستظل أحداث.

وكشف الطبيب الشرعي أمام المحكمة أن سبب مقتل محمود البنا هو طعنه في الفخذ الأيسر وأن الطعنه في الفخذ أدت إلى انقطاع الشرايين المتوصله إلى القلب ما أدى إلى الوفاة.

واستعانت المحكمة بداتا شو لعرض فيديوهات لحظة مقتل محمود البنا "شهيد الشهامة" وبعض الفيديوهات الأخرى التي تخص القضية وتم التحفظ على الهارد ديسك الخاص بسوبر ماركت "البنا" للاستعانه بها خلال الجلسة، والذي حدثت أمامه الواقعة.

من جانبة قال نضال مندور محامي محمود البنا، إن القضية ستشهد مفاجآت في الأيام المقبلة.

وكانت محكمة جنايات الطفل أمرت الأحد الماضي بتأجيل محاكمة محمد أشرف راجح و 3 متهمين آخرين في قتل محمود البنا إلى جلسة أمس وذلك للإطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية.

واستمعت الأسبوع الماضي إلى محامين المتهمين والذين تقدموا بأوراق تثبت أن المتهمون أقل من 18 عامًا، مما يعني أنهم يطبق عليهم قانون الطفل.

وطالب هيئة الدفاع عن المتهمون الأربعة بنسخ صورة كاملة من أوراق القضية ونسخ الفيديوهات والتسجيلات الصوتية ومقابلة المتهمين والجلوس معهم لدراسة القضية ومعرفة بعض المعلومات منهم.

وكثفت مديرية أمن المنوفية حالة الطوارئ القصوى في محيط المحكمة لتأمين جلسة المحاكمة.