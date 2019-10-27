شاهد على العملية الأمريكية: جنود أجانب سلموا راعي أغنام 3 أطفال كانوا داخل منزل البغدادي

بث «تليفزيون سوريا»، اليوم الأحد، مقطع فيديو لمواطن يروي تفاصيل ما جرى خلال العملية الأمريكية، التي استهدفت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في بلدة باريشا، بمحافظة إدلب.

وظهر في الفيديو، المواطن وهو يروي لعناصر من هيئة تحرير الشام، تفاصيل العملية الأمريكية، نقلًا عن رجل يعمل راعي أغنام، يعيش بالقرب من منزل «البغدادي»، وشاهد تفاصيل ما حدث.

وأوضح المواطن أن قوات أجنبية معها جنود عرب، هبطوا إلى المكان في تمام الساعة الحادية عشر، وصرخوا عبر مكبرات الصوت، قائلين: «أبو محمد سلامة سلم حالك»، مشيرًا إلى أن «أبو محمد» هو مواطن نازح من مدينة حلب، واشترى المنزل الذي تم مداهمته، واستقر به.

وأشار إلى أنه بعد أن قامت القوات بإطلاق النيران على المنزل ومداهمته، أخرجوا منه ثلاثة أطفال، وقاموا بتسليمهم إلى راعي الأغنام، وطلبوا منه الهرب بهم إلى مسافة 1 كم، على أن يعود إلى الخيمة التي كان يسكن بها بالقرب من المنزل بعد سماع أصوات ثلاث غارات قوية.

وفيما يتعلق بما تم مع الأشخاص الموجودين داخل المنزل، قال مواطن آخر، إنه بعد تسليم الأطفال للراعي، تم قتل جميع من كانوا بالمنزل، وأخذ جثتين منهم بالطائرة، فيما تفحمت باقي الجثث.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أوردت، فجر اليوم الأحد، أن أبو بكر البغدادي لقى مصرعه بغارة أمريكية، صادق على تنفيذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم داعش كان هدفًا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.