«مصر للطيران» تمنح حوافز وتخفيضات لخط القاهرة وهانجتشو

أعلنت شركة مصر للطيران عن منح عملائها من أعضاء برنامج المسافر الدائم ضعف الأميال المستحقة ابتداء من 29 نوفمبر ولمدة شهر على رحلات مصر للطيران ما بين القاهرة وهانجتشو.



ويقدم برنامج المسافر الدائم لأعضائه العديد من المميزات مثل الحصول على تذاكر مقابل أميال السفر والدخول إلى استراحات تحالف ستار حول العالم.



وتستهدف شركة مصر للطيران افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانجشتو بالصين وتشغيل رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل.



كما أعلنت الشركة عن اطلاق تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانجتشو ومن هانجتشو لجميع نقاط الشركة.



وتسعى مصر للطيران بشكل دائم إلى توسيع شبكتها على مستوى العالم بهدف التمكن من تقديم أفضل الخدمات لعملائها خلال السنوات المقبلة.



كما تدرس الشركة توسيع شبكتها بفضل استلام طائرات جديدة قادرة على تنظيم رحلات لمسافات طويلة بسبب إمكانيتها الفنية العالية.