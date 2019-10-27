بارزاني يؤكد أن مقتل البغدادي ليس نهاية داعش ويطالب بإدامة مكافحة الإرهاب

أكد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس إقليم كردستان السابق اليوم الأحد، أن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يعني نهاية تنظيم داعش.

وقال بارزاني في بيان صحفي مساء اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخه منه إنه "بدون شك فإن أي قاتل للابرياء الذين لا ذنب لهم سيلاقي جزاءه العادل عاجلا ام آجلا".

وتابع: "صحيح أن مقتل البغدادي سيؤثر على داعش ويضعف الارهابيين لكن من المهم ان يدرك المجتمع الدولي جميعه أن مقتل البغدادي لا يعني نهاية داعش".

ودعا بارزاني كافة الاطراف إلى "إدراك مخاطر الارهاب والتنسيق بين الجميع في عملية مكافحة الارهاب".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم الأحد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة شنتها القوات الأمريكية ليلة امس في سوريا.

وكان بارزاني يشغل القائد العام لقوات البيشمركة الكردية عندما تصدت قوات البيشمركة لمسلحي داعش وتمكنت من طردهم من كافة اراضي اقليم كردستان والمناطق المناطق المتنازع عليها التي كان داعش احتلها في أغسطس عام 2014.