تظاهر المئات من طلاب المدارس العراقية في بغداد

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تظاهر المئات من طلاب المدارس بمختلف مراحلها بالعراق صباح اليوم الأحد في منطقة حي الخضراء والعامرية والمنصور في بغداد في مشهد غير مسبوق لدعم مطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إن الطلبة حملوا حقائبهم الدراسية وأعلام العراق فيما سارت عجلات القوات الأمنية بجانب المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات لدعم مطالب المتظاهرين في بغداد والمحافظات واستنكار سقوط ضحايا ومصابين.

وحسب الشهود، طافت مظاهرات مماثلة لطلبة الجامعات العراقية الحكومية والأهلية في مناطق متفرقة من بغداد لتآييد مطالب المتظاهرين حاملين اعلام العراق.

وما زال المئات من المتظاهرين يعتصمون في سرادق تحت نصب الحرية في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وأدت عملية إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد إلى حصول حالات زحام شديد للسيارات عند الساعات الأولى لبدء الدوام الرسمي.

وكان شهود عيان أفادوا اليوم بمقتل ستة متظاهرين بعد أن فتح عناصر بمنظمة بدر الشيعية الرصاص على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المقر الليلة الماضية في محافظة بابل.

وذكر الشهود لـ"د. ب. أ"، إن متظاهرين حاولوا الليلة الماضية اقتحام مقر منظمة بدر بزعامة هادي العامري وقام عناصر حماية المقر باطلاق الرصاص على المتظاهرين مما تسبب بمقتل ستة متظاهرين وإصابة العشرات حالة عدد منهم خطرة.

وأوضح الشهود أن مجموعة أخرى من المتظاهرين اقاموا سرادق اعتصام قبالة مبنى مجلس محافظة بابل ورفعوا لافتة كتب عليها "المبنى مغلق بأمر الشعب" ومنعوا دخول أعضاء مجلس المحافظة والموظفين اليه.

ومازالت إجراءات حظر التجوال سارية المفعول في عدد من المحافظات فيما قامت محافظة كربلاء بإنهاء حالة حظر التجوال.

وأعلنت المدن الشيعية جميعا اعتبار اليوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى وفاة النبي محمد.