 مسؤول تركي: البغدادي وصل إلى موقع استهدافه قبل 48 ساعة من الغارة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول تركي: البغدادي وصل إلى موقع استهدافه قبل 48 ساعة من الغارة

أبو بكر البغدادي- أرشيفية
أبو بكر البغدادي- أرشيفية

نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 8:23 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 8:23 م

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول تركي رفيع قوله، إن أبو بكر البغدادي وصل إلى موقع العملية التي نفذها الجيش الأمريكي قبل 48 ساعة من الإغارة عليه.

وأضاف أن الجيش التركي "كان على علم مسبق بغارة ليلة أمس في سوريا"، وأن "تركيا ستستمر في تنسيق إجراءاتها في الميدان".

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن الجيشين التركي والأمريكي تبادلا ونسقا المعلومات قبل عملية البغدادي.

وأضافت الوزارة على "تويتر" أنه "قبل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، كان هناك تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية في البلدين".

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