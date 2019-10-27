«المهن التعليمية »تستقبل وفد تربوي عراقي لتبادل الخبرات النقابية والمهنية

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استقبلت نقابة المهن التعليمية اليوم برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب وفد مديرية تربية البصرة ونقابة المعلمين فرع البصرة جمهورية العراق برئاسة جاسم الياسري معاون مدير عام التربية ومرتضى ناصر البطاط نائب النقيب ومعاون مدير قسم الامتحانات بتربية البصرة وعدد من المشرفين والموجهين التربويين ومختصي مادة الاجتماعيات وذلك لتبادل الخبرات في المجال التعليمية والمهني والنقابي.

وكان في استقبال الوفد محمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين وحامد الشريف الأمين العام المساعد واللذان قاما بالرد على أسئلة واستفسارات الوفد العراقي فيما يخص العمل النقابي للمعلمين المصريين.

ورحب الزناتي بمعلمي العراق مثمناً تلك الزيارة من البلد العربي الشقيق الذي طالما استقبل المعلمين المصريين وقدم لهم الكثير من التسهيلات والامتيازات مثنياً على التعاون المثمر والفعال بين نقابة المعلمين بمصر ونظيرتها العراقية تحت غطاء اتحاد المعلمين العرب الذي يجمع نقابات المعلمين العربية.