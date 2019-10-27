قال مستشار الرئيس الأمريكي سابقًا، وليد فارس، إن مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي، لا يعنى زوال خطر داعش، ولكنها ضربة تعوق إعادة ترميم التنظيم، خاصة وأن هناك فارق بين المؤسس والذي وصل لقمة السلطة وبين أفراد يتقلدوا القيادة من بعده.

وأضاف في مداخلة هاتفية بنشرة أخبار « TEN »مساء الأحد، أن العملية توصف بالإستراتجية الناجحة، استطاعت من خلالها مجموعة خاصة من القوات المقاتلة الأمريكية العبور في مناطق خطرة جدًا للوصول إلى الهدف.

وعن بيان روسيا بأنه لا يوجد معلومات مؤكدة عن مقتل البغدادي، وأوضح أنها عملية أمريكية في الأساس، إلا أن كل طرف من الدول سيصدر بيانه حسب مصالحه السياسية، معتقدًا بأن القوات الأمريكية لا يمكنها المرور على المناطق الروسية والتركية دون أن يكون هناك اتصال يفسر عبور القوات خلال هذه الدول.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس ترامب اليوم توضح بشكل أساسي رفضه وجود قوات أمريكية منخرطة فى حروب آخرين، لذا يحاول أن يسحب من كل دول العالم انتشارات أمريكية قديمة، قد تدخل أمريكا بمواقع صداميه، لافتًا إلى أن وجود القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط سيستمر طالما تعمل على ضرب دول بمنطقة الشرق الأوسط.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم، بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة له، اليوم الأحد، خبر مقتل البغدادي، قائلًا إن الولايات المتحدة استطاعت القضاء على أكبر إرهابي في العالم، بعد أن كان يصيح ويتألم.