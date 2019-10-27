الداخلية التونسية: إحباط 4 محاولات هجرة غير شرعية بإتجاه أوروبا وضبط 48 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط 4 محاولات اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية بإتجاه أوروبا، واعتقال 48 شخصا.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن دوريات تابعة لأقاليم ومناطق الحرس الوطني بالمهدية والمنستير وتونس واريانة تمكنت من إحباط 4 محاولات اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية، والقبض على 48 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و54 عاما، بينهم 3 فتيات.

وأضاف البيان أنه تم مصادرة شاحنة نقل ومركب بحري مجهز بمحرك وكمية من المحروقات، بالاضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الأجنبية والمحلية.

ومن جانبها، أمرت النيابة العامة، وحدات الحرس الوطني بمواصلة احتجاز 24 شخصا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم، وإطلاق سراح الباقين.