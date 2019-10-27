إجلاء 90 ألف شخص جراء حرائق كاليفورنيا

أجبرت الحرائق، التي اندلعت شمال ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية، السلطات على إجلاء نحو 90 ألف شخص، وإصدار تحذيرات لجميع سكان مقاطعة (سونوما) الممتدة على الساحل.

وحذرت هيئة الأرصاد الأمريكية - في بيان وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد - من أن سرعة بعض هبات الرياح قد تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة أو أكثر في أول سابقة من نوعها.

وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا من أن الرياح قد تؤدي إلى سلوك غير منتظم للنيران، وترسل الجمر لأميال.

جدير بالذكر أن المخاوف من احتمال تسبب هبات الرياح في إسقاط خطوط نقل الكهرباء وإشعال حرائق غابات هائلة، أدى إلى قطع التيار الكهربي مرتين خلال الأسابيع الأخيرة.