اتحاد الصناعات: تحسن مؤشر الطاقة في مصر يعكس مصداقية جهود القيادة السياسية

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن تحسن مؤشر الطاقة في مصر وفقًا لما أورده البنك الدولي، مؤشر لتحسن الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن الصعود من المركز 96 لـ 77، لمؤشر الحصول على الكهرباء، يعكس المصداقية بوجود جهود من القيادة السياسية، تتبعها جهود من وزارة الكهرباء والبترول، للتكامل من أجل عمل المحطات.

وأوضح أن هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الكهرباء نجحت في تحقيق 25 جيجا، ومضاعفة الإنتاج الموجود خلال أربعة أعوام، لافتًا إلى أن مصر أصبح لديها طاقة ووفرة في الإنتاج.

وأشار إلى وجود ارتباط مع الدول المجاورة لتصدير الطاقة في الوقت الذي لا تحتاج إليه مصر، بوجود شبكة رئيسية وبرامج صيانة تعمل بنسبة 100% لضمان عدم حدوث أية أعطال، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة في تحسن مستمر.

وطبقاً لتقرير البنك الدولي فإن ترتيب مصر لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، تحسن، حيث صعدت مصر 19 مركزًا في مؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 96 عالميًا إلى المرتبة 77.