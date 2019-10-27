 وزير الخارجية الألماني يعلن سعيه إلى عقد قمة لليبيا في برلين هذا العام - بوابة الشروق
الأحد 27 أكتوبر 2019 9:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الألماني يعلن سعيه إلى عقد قمة لليبيا في برلين هذا العام

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:12 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:12 م

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اعتزامه العمل بقدر المستطاع من أجل عقد قمة لإحلال السلام في ليبيا خلال العام الحالي.

وفي أعقاب زيارة خاطفة لليبيا، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأحد:" سنقوم بمحاولة لهذا".

ومن المنتظر أن يسبق هذه القمة، عقد اجتماع على مستوى الخبراء لبحث تحقيق الشروط اللازمة لانعقاد مثل هذه القمة "والموضوع معقد وطويل الأمد وشاق، غير أن من ينظر إلى الوضع في ليبيا، لابد أن يتوصل إلى النتيجة التي تفيد بضرورة المحاولة".

وتسود الفوضى في ليبيا منذ الإطاحة بحكم العقيد الليبي معمر القذافي في 2011 بدعم غربي، وتتقاتل العديد من الميليشيات لكسب نفوذ داخل الدولة الغنية بالنفط، وتدور منذ الرابع من أبريل الماضي معارك بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية بين قوات حكومة الوفاق وأخرى تابعة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك