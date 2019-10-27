أفغانستان: تأجيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى نوفمبر المقبل

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، تأجيل موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي أجريت في سيتمبر الماضي، إلى الرابع عشر من نوفمبر المقبل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن هذا التأجيل يأتي ضمن سلسلة من التأجيلات من جانب المفوضية، بعد أن تعرضت لاتهامات واسعة النطاق بوقوع مشاكل تقنية وأخطاء في عملية التصويت.

وكان الأفغان قد شاركوا في الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر الماضي رغم تهديدات حركة "طالبان" ووقوع عمليات عنف.

يُشار إلى أنه في حال لم يحقق أي مرشح أكثر من نسبة 50% من الأصوات فسيتم إجراء انتخابات إعادة.

يذكر أنه يأتي في مقدمة المرشحين ، الرئيس أشرف غني ، والرئيس "التنفيذي " عبد الله عبد الله.