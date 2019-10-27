 فتح ميناء الصيد بالبرلس وانتظام الدراسة بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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فتح ميناء الصيد بالبرلس وانتظام الدراسة بكفر الشيخ

ميناء البرلس بكفر الشيخ
ميناء البرلس بكفر الشيخ
أ ش أ
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:42 ص | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:42 ص

تم فتح ميناء الصيد البحري ببرج البرلس أمام حركة الصيد وحصول أصحاب المراكب على التصاريح اللازمة للخروج إلى البحر المتوسط لممارسة رحلات الصيد بعد التحسن النسبي لحالة الجو وهدوء الرياح.

وعادت الحياه إلى طبيعتها في بحيرة البرلس وانتشرت مراكب الصيد فيها حاملة الصيادين بشباكهم في أولى رحلات الصيد عقب استقرار الأحوال الجوية وتم فتح بوغاز بحيرة البرلس أمام حركة المراكب.

ومن ناحية أخرى.. انتظمت الدراسة في جميع مدارس محافظة كفرالشيخ والمعاهد الأزهرية عقب الأجازة التي منحها محافظ الإقليم الدكتور إسماعيل طه للتلاميذ والطلبة أمس السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.. كما انتظمت الدراسة بكليات الجامعة وعاد الطلبة إلى كلياتهم.

ومن المقرر أن تقوم الأجهزة المحلية بالوحدات المحلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة في إزالة أثار مياه الأمطار من الشوارع لتمهيدها أمام حركة السير.

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