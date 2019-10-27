المنتخب: اتفقنا مع الزمالك على منح لاعبيه راحة 3 أيام فقط

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كشف محمد بركات مدير منتخب مصر عن الاتفاق الذي تم بينه وبين أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك وميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الفريق بشأن انضمام لاعبي الأبيض للمنتخب.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية،عبر قناة "تايم سبورت"، مساء أمس السبت: "تواصلت مع أمير مرتضى وطلبت منه منح لاعبي الزمالك الدوليين راحة 3 أيام فقط وليس 6 أيام مثل باقي الفريق".

وأضاف: "وتواصل معا المدرب ميتشو ووافق بالفعل على طلب جهاز المنتخب الذي يرى أن حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام قبل خوض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا سيبعدهم عن المستوى البدني المطلوب".

وأوضح: "وبالفعل وافق ميتشو وأمير مرتضى على طلب جهاز المنتخب بمنح اللاعبين الدوليين في الزمالك مثل محمود علاء وطارق حامد راحة لمدة 3 أيام فقط".

ومنح الجهاز الفني للزمالك اللاعبين راحة سلبية لمدة 6 أيام عقب الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل بالجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون .