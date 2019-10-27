«أبوظبى الإسلامي مصر» يحصل على جائزتين من «جلوبال فينانس»

فاز مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بجائزتى أفضل مؤسسة مالية إسلامية فى مصر لعام 2019، وأفضل بنك إسلامى رقمى مبتكر لتجديد البطاقات المغطاة، من مجلة جلوبال فينانس العالمية.



ويحصل مصرف أبوظبى الإسلامى على جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية فى مصر لعام 2019، للسنة الثالثة على التوالى، وتسلم الجائزة محمد على، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف.



جاء ذلك خلال الحفل السنوى السادس والعشرين الذى عقدته مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية لتوزيع الجوائز فى واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.



كما حصل المصرف على جائزة أفضل بنك إسلامى رقمى مبتكر لتجديد البطاقات المغطاة، وذلك خلال حفل جوائز «أفضل البنوك الرقمية فى العالم» والذى انعقد فى العاشر من سبتمبر الماضى، فى مركز دبى المالى العالمى.



وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبوظبى الإسلامي ــ مصر، إن رسالة المصرف تقوم على الالتزام الدائم وبذل الجهد لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع تفيد العملاء الحاليين والمستقبليين أيضًا.



وأوضح أن حصد جائزة أفضل بنك إسلامى رقمى مبتكر للمرة الأولى تأتى نتيجة التجديدات التى أضافها البنك للبطاقات المغطاة فى سياق دعم التحول الرقمى من أجل الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية للمساعدة فى مواجهة العديد من التحديات الكبرى فى المنطقة ومواكبة المتطلبات المالية المتغيرة للعملاء.



جديرٌ بالذكر أن مجلة «جلوبال فاينانس»، ومقرها نيويورك، هى إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، وهى مصدر موثوق لأحدث التطورات على الساحة المالية وتستند فى اختيارها إلى عدد من المعايير الدولية إضافة إلى آراء نخبة من الخبراء والمحللين.