الاستخبارات العراقية تؤكد: قدمنا معلومات دقيقة ساهمت بشكل كبير في الوصول للبغدادي

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أكدت الاستخبارات العراقية أنها قدمت معلومات دقيقة للتحالف الدولي ضد داعش، ما ساهم بشكل كبير في الوصول إلى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الاستخبارات القول: "قدمنا معلومات دقيقة ومهمة إلى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول إلى الإرهابي البغدادي وقتله".

وأكدت الوكالة، نقلا عن مصدر استخباراتي أن البغدادي قُتل بالفعل في العملية التي شنتها قوات أمريكية بمحافظة إدلب السورية الليلة الماضية.

وبثت الوكالة مقطع فيديو قالت إنه لآثار الغارة الجوية التي استهدفت مقر البغدادي.

وأضافت أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل ما يعرف بالمسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش غزوان الراوي.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي لمقتل البغدادي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد أمس السبت عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قائلا: "أمر كبير للغاية حدث للتو!".

وأعلن البيت الأبيض لاحقا أن ترامب سيلقي بيانا مهما في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد (13:00 بتوقيت جرينتش ).