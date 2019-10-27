 الشرطة المسلحة في الصين تبدأ تدريبات لمكافحة الإرهاب - بوابة الشروق
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الشرطة المسلحة في الصين تبدأ تدريبات لمكافحة الإرهاب

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 8:55 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 8:55 م

بدأت شرطة الشعب المسلحة في الصين برنامجا تدريبيا يركز على عمليات القنص والبحث عن المتفجرات وتفكيكها، بهدف تعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكره تقرير إخباري اليوم الاحد.

وأفادت "وكالة أنباء الصين الجديدة" (شينخوا)، بأن هناك أكثر من 300 من نخبة أفراد الشرطة المسلحة، انضموا إلى التدريب الذي سيستمر لمدة 30 يوما، في إقليم يونان بجنوب غرب الصين.

وفي محاولة لتدريب المزيد من القناصين وخبراء تفكيك المتفجرات المؤهلين بكفاءة، يغطي البرنامج مجموعة من الحالات التي يتم فيها استخدام القناصة، والاجراءات المختلفة للبحث عن المتفجرات وتفكيكها وتدميرها.

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