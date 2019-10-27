صحيفة: موظف سابق بسفارة ألمانيا في بيروت سرق «بطاقات التأشيرة» وباعها لمهربي لاجئين

كشف تقرير صحفي أن السلطات الألمانية تجري تحريات عن موظف سابق بسفارة البلاد في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك على خلفية تجاوزات تتعلق بوثائق التأشيرة.

وأوضحت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الموظف، مواطن لبناني، كان يعمل بقسم التأشيرات بالسفارة حتى عام 2017، ويشتبه أنه سرق ما يسمى بـ"بطاقات التأشيرة" اللازمة لدخول ألمانيا، وباعها لعشيرة لبنانية.

وأضافت الصحيفة أن هذه العشيرة استخدمت وثائق التأشيرة من أجل تهريب لاجئين سوريين إلى ألمانيا.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن وزارة الخارجية الاتحادية: "نتعاون في هذه الحالة بشكل وثيق مع سلطات التحقيق الجنائي المعنية"، مؤكدة أن المشتبه فيه لم يعد يعمل للوزارة.

وبدأت التحقيقات في الأساس على خلفية حملة مداهمة في جميع أنحاء ألمانيا ضد أعضاء العشيرة اللبنانية يوم الخميس الماضي، بحسب الصحيفة.

وأضاف التقرير الصحفي، أن الأمر يتعلق بـ 26 حالة تهريب للاجئين سوريين إلى ألمانيا وهولندا في الفترة بين أغسطس عام 2018 وسبتمبر عام 2019.

واضطر هؤلاء اللاجئين إلى دفع ما يتراوح بين 4500 و15 ألف يورو عن كل لاجئ لهذه القبيلة من أجل إتمام عملية التهريب، بحسب الصحيفة الألمانية.