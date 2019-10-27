بوجديمون يتهم الاتحاد الأوروبي بتجاهل احتجاجات كتالونيا

اتهم كارليس بوجديمون رئيس كتالونيا السابق في المنفى الاتحاد الأوروبي بالسلبية تجاه تعامل إسبانيا مع الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف في كتالونيا في الأسابيع القليلة الماضية بعد الحكم على قادة حركة استقلال الإقليم.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، كتب بوجديمون في تعليق في صحيفة "سونتاجس بليك" السويسرية قائلا إنه "من المؤلم لي أن أعترف أن المؤسسات السياسية الأوروبية تشاهد في صمت... الاتحاد الأوروبي يسمح للشرطة في احدى دوله الأعضاء باستخدام العنف ضد مواطنيها".

وهزت أعمال شغب واحتجاجات مدينة برشلونة في الأسابيع القليلة الماضية مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع في عاصمة الإقليم للاحتجاج على أحكام السجن الطويلة بحق القادة لمحاولتهم قبل عامين الانفصال عن اسبانيا.وتحولت المظاهرات بشكل متزايد إلى مظاهرات عنيفة مع إصابة أكثر من 200 من رجال الشرطة في اشتباكات مع المحتجين.

وانتقد بوجديمون أيضا حقيقة عدم سماح ثلاثة أعضاء بالبرلمان الأوروبي من كتالونيا شغل مقاعدهم وممارسة التفويض الممنوح لهم من قبل الناخبين.

وتطالب السلطات الإسبانية بتسليم بوجديمون لدوره في قيادة عملية استفتاء غير دستورية للاستقلال في عام 2017 ويعيش حاليا في بلجيكا.