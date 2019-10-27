مصرف لبنان المركزي: صيارفة بدلوا عملات عربية إلى دولارات وشحنوها إلى تركيا

كشف مصرف لبنان (البنك المركزي) النقاب عن قيام 3 صيارفة كان بحوزتهم عملات نقدية عربية مختلفة دخلوا بها مؤخرا إلى الأراضي اللبنانية بعد الإعلان عنها ثم قاموا بتبديلها إلى الدولار الأمريكي في أسواق بيروت؛ ليتم شحن هذه الدولارات عقب ذلك إلى تركيا.

وكان النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات قد أصدر مؤخرا قرارا بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب الصيارفة والتجار عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وكافة المعابر الحدودية، بعد رصد خروج مبالغ ضخمة بالدولار من لبنان عبر المطار والمعابر بصورة منظمة على نحو يهدد سلامة الوضع النقدي للبلاد.

وأشار مصرف لبنان المركزي – بحسب الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) – إلى أن العملات العربية الورقية التي تدخل إلى الأسواق اللبنانية يعاد شحنها إلى دول المنشأ للعملة ليتم استبدالها بالدولار الأمريكي ويعاد شحنها.

وشدد على أن سوق القطع اللبناني سيبقى سوقا حرا في التعامل طبقا للقوانين وتعليمات البنك المركزي، داعيا الصيارفة وشركات الصرافة إلى الحصول على التراخيص اللازمة لشحن الأموال من قبل مصرف لبنان المركزي أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من البنك أو التقدم بطلب الترخيص من المصرف المركزي وفقا للتعليمات الصادرة في شأن أعمال الصيرفة وشحن الأموال، مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص، ومن ثم فلن توجد قيود على المبالغ المشحونة.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامة والذي أعلن قبل أسابيع قليلة أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.