 مسؤول عسكري أمريكي: واشنطن لم تبلغ أنقرة مسبقا بعملية استهداف البغدادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول عسكري أمريكي: واشنطن لم تبلغ أنقرة مسبقا بعملية استهداف البغدادي

د ب أ
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:32 ص | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 9:32 ص

أفاد مسؤول عسكري أمريكي لمجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا مسبقا بالعملية العسكرية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال المسؤول للصحيفة إنه "لم يتم إبلاغ تركيا، الحليف بحلف شمال الأطاسي (ناتو)، والتي تدعم المسلحين المحليين (في سوريا)، بالعملية قبل تنفيذها".

وأضاف المصدر أنه جرى تدمير المقر الذي كان يتواجد به البغدادي بغارة جوية، بعد العملية، لمنع تحوله إلى "ضريح" له.

وكانت المجلة نقلت في وقت سابق عن مسؤول عسكري أمريكي أن البغدادي قتل في غارة شنها الجيش الأمريكي مساء السبت بمحافظة إدلب السورية.

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