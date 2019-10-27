شوقي غريب يتحدث عن استعدادات المنتخب الأوليمبي قبل أمم إفريقيا

وضع شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، خطة الإعداد النهائية للمنتخب استعدادا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 عاما والتي ستُقام في مصر خلال الفترة بين 8 حتى 22 من نوفمبر المقبل المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وقال شوقي خلال المؤتمرالصحفي الذي تم انعقاده اليوم الأحد إن معسكر المنتخب سينطلق غدًا الأثنين في محافظة السويس على أن يعود الفريق إلى القاهرة لاستئناف تدريباته يوم 3 نوفمبر والذي سيستمر حتى موعد انطلاق البطولة والتي ستبدأ في الثامن من الشهر ذاته.

وأشار مدرب المنتخب أنه منذ توليه مهمة قيادة الفراعنة في فبراير من العام الماضي، كان حريص على توسيع قاعدة الاختيار وقام بإشراك 40 لاعبا في عدد كبير من المباريات الودية مع مدارس مختلفة أفريقية وآسيوية وأوروبية، من أجل الوصول للهيكل والقوام الأساسي للفريق.

وأضاف:" إخفاق المنتخب الأول في أمم إفريقيا الأخيرة زاد من الأعباء على كاهل المنتخب الأوليمبي لأنه بات مطالبًا بتعويض هذا الإخفاق وإسعاد الشعب المصري".

وأتم:" تم الاستقرار على 80% من تشكيل المنتخب ولكن لم الاستقرار على الحراس الثلاثة الأساسيين في بطولة الأمم الأفريقية، وسأعلن عن القائمة النهائية 29 أكتوبر الجاري".