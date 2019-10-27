هبة مجدي تشارك في جلسة «الفن فى مواجهة منصات العرض الرقمي» بمنتدى مسك للإعلام

شاركت الفنانة هبة مجدي، السبت، في جلسة حوارية بعنوان "الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي"، ضمن فاعليات منتدى مسك للإعلام، الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، والذي أقيم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وشارك في الجلسة الفنان والمخرج المسرحي خالد أمين، والفنانة مارغو حداد، والتى أدراتها الإعلامية ناردين فرج.

ومن جانبها قالت مجدي إنها تستفيد كثيرا من المنصات الرقمية كمشاهدة لأنها تستطيع أن تشاهد أعمالها أو أي أعمال أخرى في أي وقت تحدده.

وأضافت أن المنصات الرقمية مهمة للغاية للانفتاح على السوق، كما أن هناك أعمال تم إنتاجها مؤخرًا خصيصا لها، مشيرة إلى إنها المستقبل الحقيقي للفن، لكن مع ذلك لن يكون هناك استغناء عن التليفزيون.