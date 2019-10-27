تقع تشيلي غرب قارة أمريكا الجنوبية، وتطل على المحيط الهادئ بمسافة 4828 كيلومترا، ويرجع أصل تسميتها للمؤرخ الإسباني في القرن الـ17، دييجو دي روساليس، وتعني "نهايات الأرض" أو "النوارس البحرية".

وشهدت تشيلي أكبر تظاهرة في تاريخها، أمس السبت، ضد الرئيس الشيلي، سيباستيان بينيرا، اعتراضا على التفاوت الاجتماعي الذي فرق بين فئات المجتمع، وحمل المحتجون الأعلام الوطنية ورقصوا بالشوارع وقرعوا على القدور بملاعق خشبية ورفعوا لافتات تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية، وساروا لأميال في أنحاء العاصمة وصولا إلى ساحة إيطاليا، بحسب روسيا اليوم.

* البداية.. (تذكرة مترو)

في 14 أكتوبر ضربت تشيلي موجة احتجاجية كبرى، لم تشهدها من قبل، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما يخلق قاسما مشتركا مع لبنان التي خرجت أيضا في منتصف أكتوبر للإطاحة بالحكومة بسبب تردى الحالة المالية.

ونشبت الاحتجاج في تشيلي نتيجة رفع أسعار تذكرة المترو بقيمة بلغت 4 %، أي حوالي 1.16 دولار، (89 بنس)؛ لتتحول التظاهرات إلى عنف كبير فيما بعد لتكسير بوابات المترو وإثارة الفوضى، بينما صرح مسؤولون أن ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الوقود والصيانة.

* 19 أكتوبر.. (اشتعال الأحداث)

تطورت الاحداث في اليوم الخامس من الاحتجاجات، حيث تسبب المتظاهرون في شل حركة المترو في المدينة، وغمرت المياه المحطات وتم تخريبها خلال التظاهر، وفرضت الحواجز وبدأ المتظاهرون في إطلاق النار على مداخل المحطة، ما دفع ضباط مكافحة الشغب بالرد عليهم بالغاز المسيل للدموع لكنهم أُنسحبوا بسبب انتشار للتظاهرات بسرعة في جميع أنحاء المدينة.

فيما أعلن الرئيس سيباستيان بينيرا، حالة الطوارئ لحماية السكان والبضائع، ودخلت قوات الجيش بالمركبات العسكرية في منطقتي سان برناردو وبوينتو ألتو، ومناطق اخرى للسيطرة على الفوضى.

* 21 أكتوبر.. (سقوط 11 قتيلا)

تحدى المئات في العاصمة سانتياجو حالة الطوارئ وخرجوا في تظاهرات عنيفة نتج عنها 11 قتيلا على الأقل، حيث دخل المتظاهرون مع الشرطة في مواجهات دامية استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، فيما وجد خط واحد فقط من خطوط مترو الأنفاق الستة في المدينة يعمل، حيث قام المشاغبون باحراق و إتلاف العديد من المحطات.

وخلال اشتعال الاحداث، نهب المشاغبون المتاجر وأضرموا النار في الحافلات وأحرقوا محطات للمترو، ومبنى شركة الكهرباء وفرعي المصرف الوطني بوسط المدينة، ما دفع الرئيس بينيرا للقول "إن البلاد تشهد حالة حرب مع عدو قوي لا هوادة فيه لا يحترم شيئًا أو أحدًا ويرغب في استخدام العنف والجريمة دون أي قيود".

24 أكتوبر.. (مشروع قانون لإلغاء الزيادة)

في خطوة للتقليل من روع التظاهرات، التي رفعت اعداد القتلى لـ18 مواطنا، وقع الرئيس بينيرا مشروع قانون يلغي الزيادة الأخير في أسعار الكهرباء، ضمن عدة تدابير تهدف لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية.

وقال بينيرا بعد التوقيع على مشروع القانون في المقر الرئاسي: "هذه أنباء سارة لنحو 7 ملايين أسرة".

وفي حال الموافقة على مشروع القانون، فسيتم الغاء تثبيت شرائح الكهرباء، اي ستقل اسعار فواتير الكهرباء بنسبة 9.2 %، والتي من المتوقع أن تنخفض في عام 2021 بسبب إشراك الطاقات المتجددة.

* 25 أكتوبر.. (تظاهرة مليونية عقب هدوء نسبي)

بعد إعلان مشروع القانون، شهدت شوارع العاصمة سانتياجو حالة من الهدوء النسبي بعد التظاهرات الحاشدة، لكن التظاهرات عادت اقوى من السابق في 26 أكتوبر، بتظاهرة مليونية كانت الأكبر في تاريخ البلاد.

* العالم يتظاهر

خلال أكتوبر الجري، ضربت دول العالم موجات احتجاجية، كان قاسمها المشترك، هو الأوضاع المالية المتردية وسوء الأحوال الاجتماعية، مثل لبنان والعراق، وفي بعض البلاد كانت التظاهرات من أجل دعوات للانفصال، مثل إقليم كتالونيا في إسبانيا، وهونج كونج في الصين.

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