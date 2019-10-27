ممثلة الأمم المتحدة في العراق تؤكد على حق التظاهر السلمي

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلا سخارت تطور الأوضاع في العراق على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد حاليا.

وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الجانبين بحثا تطور الأوضاع في العراق على خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد ووجوب مراعاة أحكام الدستور والقانون الذي يكفل حق التظاهر السلمي والتعبير وعدم الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وضرورة عدم استخدام وسائل العنف سواء من المتظاهرين أو القوات الأمنية".

وأوضح البيان أن "الجانبين ناقشا الجهود المبذولة في مكافحة الفساد من قبل الحكومة والقضاء".

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قد عبرت أمس السبت عن عميق أسفها وإدانتها لما يتعرض له المتظاهرون في بغداد والمحافظات من خسائر بالأرواح وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت بلاسخارت، في بيان صحفي: "نعرب عن القلق العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة".