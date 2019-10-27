قسد: استهداف المتحدث باسم داعش «أبو الحسن المهاجر» في سوريا

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الأحد، إنه تم استهداف أبو الحسن المهاجر، المتحدث باسم تنظيم داعش بالقرب من جرابلس في سوريا.

وذكر مظلوم في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "استمرارا للعملية السابقة، تم استهداف الإرهابي أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي و المتحدث باسم تنظيم داعش، في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس، وذلك بالتنسيق المباشر بين استخبارات قسد و الجيش الامريكي، جاء ذلك كاستمرار ملاحقة قادة داعش".

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن مظلوم عبدي لم يشر صراحة إلى ما إذا كان المهاجر قد قتل في تلك العملية.