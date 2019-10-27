القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد لـ«الشروق»: انكسار موجة الطقس السيء اليوم

وزارة الرى: سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر آيرلندية لتوجيه السيول إلى المجاري المائية



قال القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أشرف صابر، إنه من المتوقع انحسار موجة الطقس السيئ بداية من اليوم، فى القاهرة والمحافظات، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ما سيؤدى إلى تقليل فرص سقوط الأمطار وتحسن تدريجى فى الأحوال الجوية.

وأضاف صابر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه من المتوقع أن تشهد سيناء سقوط أمطار رعدية، وبنهاية اليوم سيبدأ التحسن التدريجى للأحوال الجوية بها وفى مدن القناة.

ومن المتوقع أيضا أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، بحسب القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ القصوى بين قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية، بالتعامل مع موسم السيول الذى بدأ مبكرًا هذا العام على غير العادة، نتيجة تغيير نمط التغيرات المناخية وما يصاحب ذلك من تغيير سلوك الانهمار المطرى، والسيول المصاحبة لها.

وأشارت الوزارة، فى بيان أمس، إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فترة السيول من تكليف مسئول من كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات المؤهلة لسقوط الأمطار بها خلال الفترة القادمة.

وأكدت الوزارة أن المنشآت والمشروعات التى قامت بها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع الأمطار والسيول، وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.

ولفتت إلى أن استراتيجيتها فى التعامل مع ملف السيول ترتكز على التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاستراتيجية من محطات غاز وكهرباء، من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر آيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية.