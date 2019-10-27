المسح التتبعي لسوق العمل: نسبة رضا العمال في الدولة ارتفعت بشدة

كشف المسح التتبعي لسوق العمل المصرية لعام ٢٠١٨، الذي اعلنه منتدى البحوث الاقتصادية، في مؤتمر اليوم، عن ارتفاع نسبة رضا العمال في مصر في القطاعين العام والاعمال العام اي العمالة الحكومية.

وقال دكتور راجى اسعد، عضو بالمنتدى، والأستاذ في جامعة مينسوتا الامريكية، ان نسبة رضا العمال في القطاع العام والاعمال العام ارتفع بنسبة ٩٧٪ في الفترة من ٢٠١٢ الي ٢٠١٨، وهي الفترة التي يغطيها المسح، إلا أن نسبة عدم الرضا ارتفعت بنسبة ٧٠٪ في القطاع غير الرسمي داخل المنشآت و٧٧٪ خارج المنشآت.

وأوضح اسعد ان هناك عاملان أساسيان لرضا العامل، نموهما يؤدي إلى زيادة الرضا، وهما مدى الاستقرار في العمل، ونمو الأجر، مشيرا الي ان أجور القطاع الحكومي زادت وتراجعت أجور القطاع الخاص، وفقا للمسح.

وأوضح ان ٧٠٪ من عمال الحكومة من الاغنياء، في حين يصل نسبتهم الي ١٧٪ من الفقراء.