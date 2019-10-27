 بدء اجتماع ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بالجامعة العربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدء اجتماع ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بالجامعة العربية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 11:39 ص | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 11:39 ص

بدأت أعمال "مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في دورته الـ(93) اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.

كما يتابع المؤتمر أعمال مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، بالإضافة إلى مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل BDS من خلال رصد أنشطتها وانجازاتها والتي تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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