باحث في شؤون الحركات الإسلامية: مقتل «البغدادي» ضربة قوية لأذرع التنظيم بالدول

قال ماهر فرغلي، الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، إن مقتل زعيم تنظيم داعش «أبو بكر البغدادي»، سيؤثر على الحالة الإرهابية بالعالم، بشكل إيجابي وينذر ببدء نهاية الإرهاب.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة »المذاع على فضائية« cbc »مساء الأحد، أن مقتل زعيم تنظيم داعش والذي يحمل تاريخًا إرهابيًا ضخمًا، يعتبر حدثًا غير عادي خاصة وأنه مثل نفسه رمزية قيادية، مشيرًا إلى أن مقتل «البغدادي» هو ضربة قوية لأذرع فروع التنظيم بالدول.

وأوضح أن هناك تأثيرًا فكريًا على التنظيم بعد مقتل زعيمهم، خاصة وأن هذه التنظيمات يصعب فيها استبدال قائد أخر بنفس الشكل الإداري الُمتبع، مما سيحدث تنازع واختلاف بالتنظيم، منوهًا بأن البديل هو نائبه والذي سيتولى بشكل تلقائي التنظيم من بعده.

وأشار إلى أن المرحلة التى يمر بها التنظيم تعتبر مرحلة انهيار، لأنها الترتب الطبيعي للمراحل التي يمر بها أي تنظيم إرهابي، بعد مقتل عدد كبير من القادة بداخله وأخرهم مقتل زعيمهم.

أفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم، بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة له، اليوم الأحد، خبر مقتل البغدادي، قائلًا إن الولايات المتحدة استطاعت القضاء على أكبر إرهابي في العالم، بعد أن كان يصيح ويتألم.