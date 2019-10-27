 المكسيك تطلب من الانتربول المساعدة في العثور على زعيم نقابي سابق - بوابة الشروق
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المكسيك تطلب من الانتربول المساعدة في العثور على زعيم نقابي سابق

علم المكسيك
علم المكسيك
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 8:54 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 8:54 م

طلب المدعي العام المكسيكي من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" المساعدة في العثور على الزعيم النقابي السابق الهارب روميرو ديشامبس، حسبما ذكرت صحيفة ميلينيو المكسيكية اليوم الأحد.

وغادر ديشامبس المكسيك بعد أيام من استقالته في 16 أكتوبر كأمين عام لنقابة عمال شركة بيميكس الحكومية للنفط.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن المكسيك تحقق في الطريق الذي سلكه ديشامبس لمغادرة البلاد وطلبت معلومات من هيئة الطيران الاتحادية. كما طلب المدعي العام معلومات عن تحركات أفراد أسرة ديشامبس.

وعقب التقرير، أبلغ ديشامبس الصحيفة أنه لم يغادر البلاد وأنه سيخضع لعملية جراحية في فخذه يوم الجمعة المقبل في مكسيكو سيتي.

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