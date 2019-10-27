ارتفاع جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار الأمريكي

سجلت العملات الرقمية المشفرة، اليوم الأحد، ارتفاعا جماعيا أمام الدولار.

وحققت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 5ر4% منذ الساعة الخامسة من مساء السبت (بتوقيت نيويورك)، ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و551 دولار، عند الساعة الثانية عشرة مساء وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب).

وذكرت، اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين ارتفع بنسبة3ر7% إلى 60 دولار.

وارتفعت عملة الريبل المشفرة بنسبة 3ر2% إلى 30 سنت.

كما ارتفعت عملة إثريوم الرقمية المشفرة بنسبة 7ر2% إلى 184 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 3ر6% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9088 دولار و9660 دولار.

وهي تقل حاليا بنسبة 51% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.