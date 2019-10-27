رئيس مجلس السيادة السوداني يعود إلى بلاده بعد زيارة روسيا وأذربيجان

عاد إلى الخرطوم اليوم الأحد، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، والوفد المرافق له، في ختام جولة خارجية رسمية استغرقت عدة أيام شملت كلا من روسيا وأذربيجان.

وترأس البرهان وفد السودان في قمة منتدى أفريقيا وروسيا في مدينة سوتشي الروسية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، والمؤتمر الثامن عشر لحركة دول عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية باكو يومي الجمعة والسبت.

من جانبه قال العميد الدكتور الطاهر أبوهاجة مدير إدارة الإعلام برئاسة الجمهورية في السودان - في تصريحات للصحفيين بمطار الخرطوم عقب عودة البرهان - إن قمة أفريقيا وروسيا ركزت على قضيتين مهمتين في إطار التعاون الأفريقي الروسي، شملتا إمكانيات التعاون بين افريقيا وروسيا في الجوانب الاقتصادية، وآفاق التعاون الأفريقي الروسي فى المجالات السياسية.

وأشار أبوهاجه إلى أن رئيس مجلس السيادة، التقى على هامش قمة منتدى أفريقيا وروسيا بمدينة سوتشى برؤساء عدة دول، إلى جانب الاجتماعات الموسعة التي عقدها الوفدان السوداني والروسي، برئاسة وزيري دفاع وخارجية البلدين.

وأضاف أبو هاجة أن رئيس مجلس السيادة تعهد - خلال كلمته أمام قمة عدم الانحياز - باحترام السودان المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتقى على هامشها برؤساء عدة دول.

وأكد مدير إدارة الإعلام في رئاسة الجمهورية بالسودان، أهمية قمتي "سوتشي" و "باكو" للسودان، والتي أوصل من خلالهما صوته، وأرسل رسائل مهمة في محفليين كبيرين استطاع من خلالهما حصد الدعم والمساندة لقضايا السودان.