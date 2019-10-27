لبنان: المتظاهرون يشكلون «سلسلة بشرية» على امتداد الطرق تعبيرا عن وحدتهم

بدأ المتظاهرون في معظم محافظات لبنان بالعمل على تشكيل (سلسلة بشرية) على امتداد الطرق، كأحد مظاهر الاحتجاج والتعبير السلمي عن وحدتهم وتأكيدا لمطالبهم منذ بدء انتفاضتهم قبل 11 يوما، وذلك بعد دعوات كانت قد أُطلقت بالأمس من ساحات وميادين التظاهر الرئيسية لتشكيل هذه السلسلة لإظهار وحدة الشعب.

ووقف المتظاهرون على أرصفة الشوارع وبمحاذاة الطرق وبعض الأحيان في منتصفها، وتشابكوا الأيدي، رافعين أعلام لبنان ورددوا النشيد الوطني اللبناني مرارا، مؤكدين أن مطالبهم واحدة وأنهم بكافة طوائفهم ومذاهبهم شعب واحد غير منقسم.

وأظهرت مشاهد جوية تم التقاطها من خلال طائرات من دون طيار مخصصة لأغراض التصوير (درونز) وبثتها قنوات لبنانية، حشودا كثيفة ومتقاطعة في عدد من المحافظات للمتظاهرين وهم يقفون متشابكي الأيدي على طول الطرق، استجابة لدعوات تشكيل السلسلة البشرية.

من ناحية أخرى، لا يزال المتظاهرون يتوافدون على الميادين والساحات للاحتشاد والتأكيد على مطالبهم التي تتركز على ضرورة استقالة الحكومة وأن تتشكل حكومة إنقاذ انتقالية من الاختصاصيين (تكنوقراط) وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة مرتكبي جرائم العدوان على المال العام.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.