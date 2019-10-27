مدير المنتخب: البدري مقتنع بكوكا لأبعد الحدود

يبدو حسام البدري المدير الفني للمنتخب مقتنعا بقدرات أحمد حسن "كوكا" رغم الانتقادات الموجهة لمهاجم سبورتنج براجا البرتغالي.

وقال محمد بركات مدير المنتخب "الجهاز الفني يرى أنه يحتاج كوكا في الفترة الحالية، فهو لاعب جيد، وأتفق أنه لم يخرج كل قدراته".

وأضاف بركات عبر قناة (تايم سبورتس) "حسام البدري وجهازه المعاون يتطلعون للنجاح بالتأكيد، ولن يفعلوا شيئا ضد مصلحتهم".

وتابع "البدري مقتنع بكوكا جدا لأبعد الحدود، وقال لي سأدعمه باستمرار حتى يخرج أفضل ما لديه".

وأشار مدير المنتخب "بغض النظر عن كوكا أو غيره، فالمنتخب يعاني من مشكلة في رأس الحربة منذ سنوات، والجماهير ليست راضية رغم تجربة أكثر من مهاجم".

وشدد محمد بركات "اللاعب نفسه يجب أن يكون لديه رغبة قوية في تقديم أداء مميز ليتم استدعاءه باستمرار، كما أن الجهاز الفني عليه دور في إظهار أفضل مستوى للاعب".

واختتم تصريحاته "لذا من الوارد ضم رأس حربة مفاجأة لم يتوقعه أحد قبل مباراتي كينيا وجزر القمر، البدري فضل تأخير إعلان الأسماء حتى لا يهمد أي لاعب ويشعر كل منهم أن لديه أمل ويؤدي ويلعب بجدية لينضم للمنتخب حتى آخر لحظة".