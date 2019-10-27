الجيش الهندي يعلن حالة التأهب القصوى قبيل انطلاق فعاليات مهرجان ديوالي

أعلن الجيش الهندي حالة التأهب القصوى على طول "خط السيطرة" في جامو وكشمير، للتصدي لأي عمليات تسلل أو هجمات من جانب باكستان، وذلك قبيل انطلاق فعاليات مهرجان الأضواء الهندوسي "ديوالي"، اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" اليوم عن الجيش الهندي القول، إنه قد تم إعلان حالة التأهب القصوى، بعد أن تلقى الجيش معلومات بشأن "محاولات تسلل يائسة من جانب إرهابيين من كشمير الباكستانية" على طول "خط السيطرة".

وقال الكولونيل هارش ياداف لشبكة تلفزيون "إنديا توداي": "تلقينا معلومات بشأن محاولات تسلل يائسة من جانب إرهابيين من كشمير الباكستانية، وقد وضعنا قواتنا في حالة تأهب قصوى بمناطق تقع ضمن مسؤوليتنا، كما نقوم بعمليات تمشيط يومية، للتصدي لأي محاولات تسلل على طول (خط السيطرة)".

وكان قرار الهند الذي أصدرته في الخامس من أغسطس الماضي بتجريد كشمير من وضعها الخاص للحكم الذاتي، قد أثار توترات جديدة بين الجارتين النوويتين، اللتين خاضتا في السابق حروبا بسبب كشمير.