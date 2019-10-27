باكستان يحذر سكان كشمير من رفع السلاح دفاعًا عن قضيتهم

ناشد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، سكان كشمير بعدم اللجوء إلى رفع السلاح دفاعًا عن قضيتهم لكى لا تتخذه الهند ذريعة للهجوم على باكستان.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، رسالة رئيس الوزراء الباكستاني التي أكد فيها وقوف جميع أفراد الشعب إلى جانب سكان كشمير الذين يلاقون معاملة غير عادلة من جانب الهند - بحد وصفه، قائلًا إن "الهند فرضت حظر التجوال في كشمير في 5 أغسطس الماضي بدعوى تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان الإقليم"، وأن جميع أحزاب كشمير السياسية قاطعت الانتخابات المحلية الأخيرة هناك.

وأشار خان إلى أنه أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وغيرهما من زعماء العالم المشاركين في أعمال الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة بما ترتكبه قوات الجيش الهندي ضد سكان كشمير.