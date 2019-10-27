 الوصل يحقق فوزه الأول في الدوري الإماراتي - بوابة الشروق
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الوصل يحقق فوزه الأول في الدوري الإماراتي

د ب أ
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 6:58 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 7:01 م

سجل المهاجم البرازيلي المخضرم ويلتون سواريز هدفين ليقود فريق الوصل إلى انتصاره الأول في الدوري الإماراتي هذا الموسم بالفوز على مضيفه الظفرة 3 / 1 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وتخلص الوصل من دوامة النتائج السلبية التي حاصرته في المراحل الأولى من المسابقة وانتزع الفوز الأول له هذا الموسم وذلك بعد ثلاث هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى أربع نقاط.

وودع الوصل قاع جدول المسابقة حيث تقدم إلى المركز الثاني عشر فيما تجمد رصيد الظفرة عند سبع نقاط في المركز السابع.

وأنهى الوصل الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما البرازيليان فابيو دي ليما وويلتون سواريز في الدقيقتين 15 و40 مقابل هدف سجله سهيل المنصوري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، أكد سواريز فوز الوصل بالهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 86 .


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