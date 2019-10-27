استرداد الأراضي عن مد مهلة التقنين لـ31 أكتوبر الجاري: فرصة ذهبية تمنحها الدولة المصرية لكل واضع يد

قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد الأراضي، إن المهلة التي منحتها اللجنة للأشخاص المتعدين على أراضي الدولة لتقنين أوضاعهم، التي تنتهي يوم 31 أكتوبر الجاري، «فرصة ذهبية تمنحها الدولة المصرية لكل من وضع يده على أراضيها لتقنين وضعه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أن باب التقنين تم فتحه لمدة عام كامل، ثم فتحه مرة أخرى ستة أشهر كاملة لاستكمال الإجراءات، لافتًا إلى أن سبب مد اللجنة للمدة يرجع إلى تلقيها طلبات من الأشخاص لفتح باب التقنين.

وأوضح أن التقنين لا يتم بأي شكل من أشكال الواسطة، معقبًا: «لا يوجد شيء اسمه واسطة في الدولة المصرية، وأناشد أي شخص يتقدم بطلب تقنين ألا يسمح لأي شخص بإنهاء ورقة التقنين بشكل شخصي، أو دفع الأموال مقابل إنهاء الإجراءات».

وأشار إلى أن حصول المواطن على حقه يتم وفقًا للقانون، بمجرد انطباق شروط التقنين عليه، موضحًا أن اللجنة في حالة الاستحقاق تقوم بتقدير المبالغ المستحقة للدولة، وعلى المواطن إما سداد 25% من قيمة المبلغ وحصوله على عقد ابتدائي، أو سداد المبلغ كاملًا واستلامه للعقد النهائي.