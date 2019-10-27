تاي يونيون جروب التايلاندية: لا نتوقع تأثير تجاري لقرار إلغاء المزايا الأمريكي

أعلنت شركة "تاي يونيون جروب" الحكومية التايلاندية المحدودة أنها لا تتوقع أي تأثير تشغيلي ملموس لقرار الولايات المتحدة إلغاء المزايا التجارية لمنتجات الأغذية البحرية التايلاندية، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للشركة اليوم الأحد.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد أعلن أمس السبت أنه سوف يتم إلغاء استحقاق جميع منتجات الأطعمة البحرية القادمة من تايلاند لنظام التفضيلات المعمم.

وقالت تاي يونيون اليوم الأحد في بيانها إن النظام لا يغطي حاليا بالفعل أي مأكولات بحرية أو أغذية للحيوانات الأليفة تباع في الولايات المتحدة قادمة من تايلاند .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيرافونج تشانسيري، إنه "في الوقت الحالي، لا أتوقع أن يكون لقرار مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أي تأثير على عملنا".

يشار إلى أن تاي يونيون هي واحدة من أكبر منتجي التونة المعلبة في العالم، وتشمل علاماتها التجارية "تشيكن أوف ذا سي" و"جون ويست".

وتم البدء في العمل ببرنامج (نظام التفضيلات المعمم) في عام 1976 بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في الدول النامية والسماح للدول المعنية بتصدير منتجات معينة إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.



