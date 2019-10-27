الشرطة الأمريكية: قتيلان و14 مصابا في إطلاق نار بتكساس

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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، عن سقوط قتيلين و14 جريحًا، في حادث إطلاق نار بولاية تكساس، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.
ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان الحادث إرهابيًا أم له دوافع أخرى.