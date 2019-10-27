الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا ويهدم منزلا في جنوب الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 19 فلسطينيا، بينهم 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول من شمال الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي عام 1948 بالإضافة إلى 7 أشخاص من قرية العيسوية بالقدس، كما هدمت منزلا في جنوب الضفة.

ففي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي 1948 قرب بوابة برطعة جنوب غرب جنين.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت على طول الطريق قرب جدار الفصل العنصري في تلك المناطق، التي شهدت عمليات تنكيل واسعة بالعمال مؤخرا.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بعد أن داهمت عددا من المنازل، حيث تتعرض البلدة لحملة دهم واقتحام شبه متواصلة من قبل قوات الاحتلال منذ نحو أربعة أشهر.

أما في جنوب الضفة، فهدمت سلطات الاحتلال منزلا وحظيرة أغنام في مخيم العروب شمال الخليل.