مصدر في المعارضة السورية: قصف صاروخي وإنزال جوي استهدف مقرا لتنظيم متشدد بريف إدلب

أكد مصدر في المعارضة السورية اليوم الأحد أن اشتباكات عنيفة وقصف جوي وقع في قرية باريشا بريف ادلب قرب الحدود السورية التركية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" اليوم إن "عملية إنزال جوي تمت عبر ثماني مروحيات من نوع اباتشي أمريكية أو تركية في محيط قرية باريشا غرب بلدة سرمدا في ريف ادلب الشمالي الغربي ، وقد سبق عملية الانزال الجوي استهداف مقرً لتنظيم حراس الدين في القرية بعدد من الصواريخ".

وأضاف المصدر: "حسب سكان القرية فإن عملية القصف الصاروخي بدأت عند الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي ، ثم بدأت عملية الانزال الجوي التي شهدت تبادل لقصف من سلاح رشاش 23 من المنطقة التي يتواجد بها المقر الذي دمر بشكل كامل"، لافتا إلى أن المقر كان يحتوي على قبو تحت المبنى وعناصر حماية في المكان والذين قتلوا خلال عملية الاقتحام.

وأضاف المصدر: "استمرت عملية الاشتباك حوال ساعة ونصف وشارك فيها العشرات من القوات الأمريكية، وقد تقدمت القوات الأمريكية التي كانت تطوق المكان وسط فرار أهالي القرية باتجاه المزارع"، موضحا أن جثثا عثر عليها في محيط المقر الذي دمر بشكل كامل.



