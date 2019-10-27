دويتشه تليكوم تسعى لزيادة مشتركيها بخدمتها التليفزيونية إلى 5 ملايين

ذكرت صحيفة "فرانفكورتر ألجماينه تسايتونج" في مقابلة مع رئيس عمليات شركة دويتشه تليكوم الألمانية أن عملاق الاتصالات يريد تعزيز قاعدة مشتركيه في منصته التليفزيونية "ماجنتا" إلى 5 ملايين مشترك في غضون ثلاثة أعوام.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال ديرك فوسنر إنه من أجل اجتذاب 5ر1 مليون مشترك إضافي إلى مشتركي "ماجنتا"، تستثمر دويتشه تليكوم في التكنولوجيا والمحتوى الحصري، بما في ذلك مسلسل "هاندميدز تال" وحقوق بث المباريات الكروية.

واشترت الشركة هذا الشهر حقوق بث بطولة الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا في مراهنة بأن بث المباريات الاحدى والخمسين التي ستتم إقامتها في مدن من برلين إلى ميونخ ستجتذب أعدادا من المشتركين. ولم توضح الشركة المبلغ الذي دفعته مقابل هذه الحقوق.

وتعمل دويتشه تليكوم على إزاحة القناتين الأولى "أيه آر دي" والثانية "زد دي إف" بالتليفزيون الألماني اللتين تبثان بشكل تقليدي البطولة التي تجرى كل أربع سنوات. وستقومان ببث نسخة 2020.

وقال فوسنر إن الشركة لم تقرر بعد أفضل وسيلة لاستغلال هذه الحقوق، مضيفا أن التعاون هو أحد الاحتمالات.