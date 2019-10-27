«التعليم العالي» تحتفل ببدء العام الدراسي للطلاب الوافدين بالقلعة

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، حفل بدء العام الدراسي للطلاب الوافدين الذين يدرسون في مختلف الجامعات المصرية، بحضور عدد من سفراء الدول وممثلي المستشاريات العلمية والثقافية ورؤساء الجامعات ونوابهم ومنسقي إدارات الوافدين بالجامعات، بمشاركة 1500 طالب وافد من 52 جنسية، بمسرح بئر يوسف في القلعة.

أكد وزير التعليم العالي أهمية الاحتفال، وأنه يعكس اهتمام الوزارة بطلابها الوافدين، مشيدًا بحسن تنظيم وإقامة الاحتفال في أحد الأماكن التاريخية البارزة، كقلعة صلاح الدين في قلب القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من المعالم السياحية والتاريخية المتميزة.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين، من خلال اتخاذ عدد من الخطوات التشريعية الهادفة إلى ضبط منظومة التشريعات الحاكمة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية، بما يكفل حسن قيامها بدورها وأداء رسالتها في خدمة الطلاب الوافدين.

ولفت إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وعودة مصر إلى دورها الرائد في أن تكون قبلة للتعليم في المنطقة، ومنارة للتنوير كما كان دورها عبر التاريخ، موضحًا ما تم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها، منها نقل مقر الإدارة إلى مقرها الجديد بحي السفارات بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن هذا المقر تم تجهيزه على أعلى مستوى، بما يكفل حسن أدائه لدوره.

وأكد على تقديم أفضل الخدمات للطلاب، وذلك من خلال إعداد الكوادر الفنية المدربة في التعامل مع الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وميكنة العمل داخل الإدارة من خلال إنشاء موقع إلكتروني، فضلا عن إطلاق تطبيق "ادرس في مصر" بهدف التعريف بالخدمات التعليمية المتميزة في الجامعات المصرية.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات والخطوات الطيبة، وصولا إلى منظومة أكاديمية وبحثية مصرية، نعتز ونفخر بها، وتلبي طموحاتنا في حياة دراسية مثالية، موجها شكره وتقديره لكل من كان له دور في أعمال التطوير والتحديث التي طالت منظومة الطلاب الوافدين.

ودعا الوزير الطلاب الوافدين إلى تحصيل العلم والانتظام في الدراسة، ليعودوا إلى بلادهم مسلحين بالعلم، ويكونوا خير سفراء لمصر، وطالب الوزير الطلاب بالاستمتاع بجو مصر وزيارة ومعالمها وأماكنها السياحية والترفيهية، متنميا لهم إقامة طيبة ودراسة متميزة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين، أن الوزارة تحتفي بطلابها الوافدين الذين جاءوا مصر طلبًا للعلم والمعرفة، مشيرة إلى الدور الهام الذي يلعبه هؤلاء الطلاب في خلق حلقة وصل بين الثقافات المختلفة.

ولفتت إلى اهتمام الوزارة بالطلاب الوافدين على كل المستويات تعليميا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن الإدارة ستعمل باستمرار على تطوير خدماتها لتلبي طموحات طلابها الوافدين.

وأضافت أن التعليم العالي شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى زيادة عدد الكليات وإضافة تخصصات علمية جديدة تواكب ما يتطلبه سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتة إلى أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تحديث الخطط الدراسية وتطوير بما يلبي خطط التنمية الشاملة والمستدامة.



