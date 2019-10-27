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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 50 قضية مخدرات بمحيط المدارس والجامعات خلال 3 أيام.

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجي المخدرات بكل أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ أسفرت نتائج جهود الحملة على مدار 3 أيام عن ضبط 50 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بعدد 60 متهما وبحوزتهم (43 كيلو بانجو - 6 كيلو حشيش - كيلو هيروين - 4 آلاف قرص مخدر).

كما تم ضبط مبلغ مالي بحوزة المتهمين قدره 24 ألف جنيه، و52 هاتفا محمولا، و3 سيارات، و4 دراجات نارية، و13 قطعة سلاح أبيض، و2 ميزان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.