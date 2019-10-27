محافظ كفر الشيخ عن الصور التي جمعته بعمال النظافة: دول أهالينا ولازم يبقى في إحساس بالترابط

علق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على الصورة المنتشرة له وهو يقوم باحتضان عمال النظافة، أثناء تأديتهم لعملهم، قائلًا: «عامل النظافة هو اللي شايل الحمل الحقيقي، يتعرض لخطورة حقيقية وشايلنا وشايل جزء كبير من المشكلة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أنه عندما يلاقي أحد العمال يقدم لهم الشكر بشكل تلقائي، مردفًا: «باخد العمال في حضني وأقولهم كتر خيركم يا رجالة، لإن دي بلدنا ودول أهالينا، ولازم يكون موجود إحساس الترابط وإننا كلنا أهل».

وأشار إلى أن ما قام به «تصرفًا طبيعيًا» يقوم به معظم الأوقات مع عمال النظافة، مشيرًا إلى أن العمال يحتاجون وجوده بجانبهم في أوقات الأزمة لكونهم الأصل في حل أي مشكلة.

وكانت محافظة كفر الشيخ، نشرت صورًا لمحافظ الإقليم، وهو يحتضن عددًا من عمال النظافة وسط مياه الأمطار، الأمر الذي نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».